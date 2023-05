La storia di Federicoè nota a tutti. Il difensore è la prova che a volte i sogni possono diventare realtà. Lottano e lavorando sempre, allenamento dopo allenamento. Dopo la promozione con ildella scorsa stagione era arrivato alla Continassa e almeno in avvio di stagione lo spazio trovato in campo era ridotto al minimo. Federico però non si è mai dato per vinto. "I ragazzi vanno aspettati e bisogna farli crescere" dichiaravain conferenza stampa qualche mese fa.Proprio grazie ad un suo gol, il primo in Europa League, la Juventus ha passato il turno contro lo Sporting Lisbona raggiungendo la semifinale da cui è attesa contro il Siviglia. I tifosi lo hanno premiato, scegliendolo come MVP del mese di aprile. Allegri lo coccola, premiando la sua energia. Gatti ha scalato le gerarchie nel corso della stagione, fino ad accaparrarsi un posto da titolare nella nuova difesa a tre della Juventus.