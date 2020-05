Un signore. Oltre ogni colore e fede calcistica. Gigi Simoni viene ricordato da tutti per le proteste in quel famoso Juve-Inter dell'aprile 1998 dopo uno scontro tra Ronaldo e Iuliano, ma l'ex allenatore nerazzurro ha vestito anche la maglia bianconera: una stagione e 11 presenze con la maglia della Juventus nella stagione 1967-68. Arrivava dal Torino, l'anno dopo andò in B al Brescia. Il nome di Gigi Simoni però è legato soprattutto per il lavoro fatto in panchina: una coppa Uefa ma anche le quattro promozioni dalla Serie B alla A. Su Twitter Simoni è diventato trend topic della giornata, vediamo i migliori tweet in ricordo dell'allenatore.