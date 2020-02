Your browser does not support iframes.

Un po' di sana matematica, mista a una preoccupazione che proprio sana non è. Ronaldo non sarà convocato da Maurizio Sarri per la gara contro il Brescia: domani toccherà verosimilmente a Dybala, Higuain in attacco e a Ramsey sulla trequarti. Ma come si fa a sopperire all'assenza di un attaccante da 10 partite consecutive in gol? Non si può, semplice. Si può comunque guardare oltre, però: un caro consiglio ai tifosi che si stanno disperando e struggendo. CR7 fuori, nemmeno in panchina: ecco tutti i messaggi arrivati dai social.