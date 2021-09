Oggi Tuttosport, in vista del match dell'ora di pranzo contro la Sampdoria, ha raccolto, che riportiamo qui di seguito:"Il mio sogno è uno stadio all’inglese, con tutto il pubblico coinvolto. Da quando è stato inaugurato ci sono andato 1-2 volte al mese.Nelle ultime stagioni, invece, c’è stata un po’ una regressione. Adesso, dopo il lockdown, occorre un cambio di passo: canti e incitamento per 95 minuti, altrimenti che tifosi siamo?""C’ero contro l’Empoli, lo Stadium ha caricato la squadra all’inizio, dopo il gol subito ci sono stati soltanto fischi.Ricordo che contro le piccole lo Stadium aveva un effetto intimidatorio, a livello sportivo ovvio, impauriva davvero gli avversari, adesso invece si sentono addirittura i tifosi della squadra ospite"."Torniamo a fare il nostro mestiere perché noi non siamo esterni alla partita, ma siamo una componente importante, che può fare la differenza. Facciamoci sentire: chiediamo l’impegno della squadra, ma anche noi impegnamoci per dare il nostro contributo.: certo, abbiamo celebrato Cristiano Ronaldo , ma soltanto quando segnava.Siamo stati abituati bene, ma è arrivata l’ora di farci nuovamente sentire".Purtroppo adesso il tifo è improvvisato, manca una regia globale. E sono più i giocatori a trascinare i tifosi che viceversa: i ruoli si sono invertiti e questo è inammissibile. Deve tornare il fortino dei primi anni".che riserva sempre un’atmosfera diversa: a Torino ci saranno i campioni d’Europa, può essere la partita della svolta, in campo e sugli spalti. È la sfida giusta per caricare l’ambiente, per ritrovare la bolgia degli anni d’oro. Mi fido di Allegri, saprà raddrizzare la Juve".