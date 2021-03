1









Cagliari-Juventus non è solo Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è preso tutte le copertine con una tripletta in meno di 45' che ha ridato il sorriso ad Andrea Pirlo, ma la vittoria in Sardegna consegna anche un Danilo tuttofare. Il brasiliano è stato uno dei migliori in campo giocando da centrocampista centrale, in quel ruolo nel quale l'allenatore bianconero sta insistendo nel farlo giocare. E la risposta è positiva. Se ne sono accorti anche i tifosi, che applaudono l'ex City ma lanciano qualche frecciatina a Paratici, perché, secondo loro, il fatto che Danilo sia il miglior centrocampista della Juve la dice lunga sul mercato...



L'ESPERIMENTO RIUSCITO - Del resto, il vice Arthur a centrocampo è a tutti gli effetti Danilo, che Pirlo ha provato in quel ruolo per la seconda volta mandando messaggi nel post partita: "E' un giocatore intelligente, sa fare molte cose in tante zone del campo. Riesce sempre a fare la sua partita, l'abbiamo provato lì ma eravamo sicuri potesse fare bene e l'ha fatto".​ Intelligente e duttile, aggiungiamo noi. Terzino, difensore centrale e ora anche centrocampista. Danilo è uno di quelli che dove lo metti sta. Mai una parola fuori posto, testa bassa e pedalare. Sempre e comunque. E nella vittoria contro il Cagliari c'è anche la sua firma.



