Il ritorno di Cuadrado nell'undici titolare ha dato una svolta alla manovra della Juventus. Anche nell'ultimo match contro il Bologna, l'esterno colombiano è stato tra i migliori in campo per i bianconeri. Come di consueto, Cuadrado ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto per celebrare la vittoria contro gli emiliani. Quello che, probabilmente, non si sarebbe aspettato sono le decine di commenti dei tifosi di Cristiano Ronaldo che lo accusano di non aver passato la palla al fenomeno portoghese. Uno degli effetti negativi del peso mediatico di CR7.