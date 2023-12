Quella tra Inter ed Udinese non è una partita come le altre per Lazar Samardzic; il talento serbo infatti era stato ad un passo dai nerazzurri in estate, aveva già fatto le visite mediche ma poi è tutto saltato con conseguenti polemiche. Una vicenda che i tifosi dell'Inter non hanno dimenticato. Fischi per lui sia nel prepartita che durante il match. Samardzic, che resta anche un obiettivo della Juve.