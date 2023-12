Con il trascorrere delle ore, la prospettiva di un trasferimento dinella Capitale sembra delinearsi con decisione, scatenando inevitabili reazioni sui social da parte dei tifosi romanisti. La foto natalizia pubblicata su Instagram dal difensore, insieme alla sua famiglia, è stata sommersa dai commenti di decine di sostenitori giallorossi.Alcuni, come riportato da Gazzetta, scherzano sul menù delle feste, suggerendo di non esagerare per mantenere la forma: "Non mangiare troppo che poi devi correre!". Altri, però, sono meno teneri: "Non ti azzardare a venire alla Roma". Su X, le critiche non mancano, come quelle di Alex: "È un giocatore finito che ha incarnato lo spirito juventino del vincere a tutti i costi, anche barando." Valeria non usa mezzi termini: "Vecchio, bollito e sempre rotto." Alcuni associano il nome dell'ex bianconero alle strategie del club dei Friedkin: "Se una società di calcio nel 2024 pensa di rimediare ai problemi prendendo Bonucci vuol dire che ha problemi ben più gravi rispetto al campo ed è molte miope per non dire peggio".