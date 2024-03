Le parole di De Magistris sui tifosi della Juventus

Durante la trasmissione 'Il Bello del Calcio', l'ex sindaco di Napoli, Luigi, ha espresso il suo pensiero riguardo al fatto che qualcuno possa essere tifoso della Juventus nella città partenopea. Ha dichiarato: "Non è concepibile che a Napoli ci siano tifosi della Juventus. È una problematica che va affrontata come si farebbe con uno psicologo, un antropologo, o addirittura attraverso la psicoanalisi".L'ex primo cittadino ha poi proseguito: "Infatti, ilha avviato un processo di rieducazione e talvolta lo vediamo girare con la sciarpa del Napoli. Lo fa un po' in modo provocatorio, ma chissà, magari tra qualche anno sarà rieducato".