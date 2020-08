Alla Juventus è iniziata l'era Pirlo. Dopo la giornata di ieri alla Continassa tra selfie e autografi con i tifosi, oggi c'è stata la prima conferenza del nuovo allenatore bianconero. Idee chiare e zero dubbi su chi farà parte del progetto e quei giocatori che dovranno lasciare Torino (è stata presa una scelta definitiva su Higuain, ad esempio), gli juventini sono già pazzi di Pirlo e l'ex centrocampista e non vedono l'ora di vederlo in panchina. Tanti messaggi e applausi per Andrea, per come si è presentato e per quello che ha detto.