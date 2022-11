C'era grande attesa per capire se ilsarebbe riuscito a confermarsi anche con la nazionale francese al Mondiale in Qatar. La risposta c'è stata subito, visto che il centrocampista bianconero in poco più di 32 minuti segna e regala l'assist che ribalta l'iniziale vantaggio dell'Australia. Trascinatore anche della Francia e non solo con il club quindi. Una prestazione che ovviamente non è passata inosservata ai tifosi della Juve che si godono le performance di colui che dopo essere stato fortemente criticato in tutta l'esperienza a Torino, ora si sta prendendo le rivincite, trasformando i giudizi di molti.