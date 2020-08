La priorità del mercato della Juventus è il mercato in uscita. Fabio Paratici ha avuto indicazioni chiare: prima vendere, poi comprare., l'usato sicuro del quale la Juventus pensa di poter fare a meno per la prossima stagione. Spesso criticato dai tifosi, sono in tanti a volerlo lontano da Torino: "" commenta un tifoso riferendosi al possibile affare con l'Arsenal ( QUI i dettagli)