Pogmentary, il documentario a cura di Amazon sulla carriera di Paul Pogba, è uscito da poche ore ma sono già diversi gli appassionati e i tifosi della Juventus che stanno commentando sui social quanto visto. D’altronde, l’attesa era tanta, soprattutto per cercare indizi sul futuro, che sarà a tinte bianconere. In particolar modo, però, come viene sottolineato da diversi post social, ad emergere è la crescita di Pogba come uomo e, di conseguenza, come atleta.



Sfoglia la gallery per leggere i commenti