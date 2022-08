Primo assist in Serie A, ennesima prestazione convincente. Fabiosi sta prendendo la Juventus, dopo aver conquistato la fiducia di Massimiliano Allegri che ha cominciato a metterlo in campo sul finire della passata stagione.Una prestazione, quella del centrocampista classe 2003, che non è passata inosservata ai tifosi della Juventus che hanno inondato i social di commenti positivi.