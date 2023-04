Botta e rispostae nervi a fior di pelle nella pancia del Maradona, dall’intervallo al finale di partita. Il match tranon si è esaurito nei 90 minuti in campo e si è trascinato oltre, a fare da cornice le polemiche sull’esultanza di Leao e il battibecco tra il dirigente rossonero e il tecnico dei partenopei.Un episodio che non è passato inosservato ai tifosi dellache hanno ricordato come, Luciano Spalletti, dopo la roboante vittoria del suo Napoli contro la Juventus, inseguì vistosamente Massimilianoper stringergli la mano. E adesso che ha perso? Scene differenti…