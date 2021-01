Nel primo pomeriggio di oggi sul profilo Instagram di Fabio Quagliarella è arrivato un messaggio chiaro, forte, deciso, indirizzato - probabilmente - alla Juventus: "Ci sono legami più forti di un lusinghiero corteggiamento". Tradotto: non mi muovo dalla Sampdoria. I bianconeri ricevono e se ne fanno una ragione, i tifosi si sfogano sui social facendo capire la loro poca fiducia nei motivi che hanno spinto Quagliarella a respingere l'interesse della Juve: "Non essere ipocrita" scrive qualcuno, "se la Juve ti offriva un contratto di 18 mesi ci andavi di corsa" ribadiscono altri. I bianconeri però avrebbero messo sul tavolo 6 mesi di contratto, che non convincevano il giocatore.



Sfoglia la gallery per vedere i tweet su Quagliarella