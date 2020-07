La certezza è Matthijs De Ligt. Nonostante la botta alla spalla rimediata nella sfida contro l’Atalanta, contro il Sassuolo ci sarà lui al centro della difesa della Juventus, orfana di Leonardo Bonucci. Stasera non ci sarà, si riposerà per quel male al tallone che aveva rivelato pochi minuti dopo la fine del match contro la banda di Gasperini e confermato ieri da Sarri in conferenza stampa. Un’assenza importante visto lo stato di grazia del Sassuolo, reduce da quattro vittorie consecutive, e come successe contro il Milan a causa dello squalificato De Ligt, il suo posto verrà preso da Daniele Rugani oppure da Giorgio Chiellini, le cui quotazioni sono in risalita.



TOCCA A RUGANI, MA I TIFOSI… - Titolare due volte nel giro di una settimana. Una novità per uno che prima della sfida contro i rossoneri aveva totalizzato 0 minuti da febbraio. La Juve si affiderà nuovamente a lui, anche se c’è da evidenziare come Chiellini stia scalpitando ai box, come ammesso dal tecnico toscano: “Da cinque giorni si sta allenando con la squadra. Non penso sia in grado di giocare 90 minuti ma sta crescendo e in futuro ci potrà dare una grande mano”. La sensazione è che il capitano possa giocare qualche minuto, dall'inizio o a gara in corso, per farsi trovare pronto quando riprenderà la Champions League. Il capitano ci vorrà essere, non solo come presenza ma come protagonista. Se stasera Sarri sceglierà Rugani dovrà spazzar via lo scetticismo dei tifosi che non gli hanno perdonato la prestazione contro il Milan, viziata però da qualche attenuante. L'ex Empoli è pronto a smentire gli scettici e fermare assieme a De Ligt le scorribande di Boga e compagni, ma nel frattempo la tifoseria si è scagliata su Twitter non appena ha appreso la notizia della sua possibile presenza in campo. Sta a lui farli ricredere.



