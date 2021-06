L'ad del Sassuolo Carnevali accende l'entusiasmo degli juventini. Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport, il dirigente neroverde ha aperto al possibile trasferimento di Manuel Locatelli a Torino: i bianconeri lo seguono da più di due anni e nei prossimi mesi potrebbero affondare il colpo, Carnevali ha detto di voler rimandare tutto a dopo l'Europeo e di non aver ricevuto ancora l'offerta giusta per lasciarlo partire (la richiesta è di circa 40 milioni di euro).



L'ALTERNATIVA - Il centrocampista del Sassuolo è la prima scelta di Allegri per il centrocampo bianconero, l'alternativa potrebbe essere il ritorno di Pjanic che a Barcellona non si è ambientato e non è riuscito a imporsi. I tifosi intanto si sono schierati sui social, e hanno fatto la loro scelta tra Locatelli e Pjanic.



