Nel bene e nel male è sempre l'allenatore a finire nel ciclone. Lo sa bene Maurizio Sarri che prima della partita contro il Bologna ha avuto giornatine niente male. Per fortuna che i tre punti contro i rossoblu sono valsi il +4 sulla Lazio e il +8 sull'Inter che hanno rispettivamente perso contro l'Atalanta (3-2) e pareggiato contro il Sassuolo (3-3). E i tifosi dell'Inter si sono scagliati contro il loro allenatore. In molti non gli perdonano ancora il passato bianconero, per altri i suoi allenamenti sono troppo duri e per questo la squadra cala fisicamente.



IN GINOCCHIO - Quando Magnani ha messo dentro il 3-3 a San Siro, Conte si è letteralmente inginocchiato davanti alla sua panchina. Un'immagine diventata virale sui social, specialmente tra i tifosi bianconeri. I suoi, gli interisti, gli imputano pure una sbagliata gestione dei cambi, in special modo quello di Eriksen. Come succede sempre si creano le barricate tra fazioni. Tra i tifosi dell'Inter c'è chi Conte lo difende, ovviamente. Mentre i tifosi della Juve osservano tutto da lontano...e se la ridono con qualche meme.



