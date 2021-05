La rovesciata di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid contro la Juventus all'Allianz Stadium è un gesto impresso a fuoco nelle menti dei tifosi bianconeri. Così come l'applauso che ne conseguì, indicato da molti come fondamentale nella scelta di CR7 di trasferirsi a Torino. Qualcosa di simile è successo oggi a San Siro con i tifosi dell'Inter che hanno caldamente applaudito De Paul e Musso che sarebbero due obiettivi di mercato concreti per i nerazzurri.