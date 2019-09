Corso Vittorio Emanuele, Milano. Presentazione della terza maglia dell'Inter, alla quale è presente anche l'allenatore Antonio Conte. Risate e cori tra tifosi e giocatori. Uno in particolare: "Chi non salta bianconero è". Un classico. Tifosi divertiti, i giocatori sorridono e qualcuno accenna un saltino. Antonio? Fermo. Immobile. Non ci pensa proprio di andare contro il suo passato, si guarda intorno un po' imbarazzato sperando che quel momento finisca presto. Ed effettivamente non è un coro che dura molto, perché poi ne parte uno tutto per lui e lì allora si rilassa tra applausi e ringraziamenti.

BANIDERA - Quasi vent'anni in bianconero, prima da giocatore e poi da allenatore. Impossibile andare contro la Juventus dopo qualche mese sulla panchina dell'Inter. Simbolo e bandiera dei bianconeri, è stato lui a riportarla in alto dopo un periodo difficile. E stasera a saltare proprio non ce la faceva. Gesto istintivo dai mille significati. Uno su tutti? La riconoscenza.