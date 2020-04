Attraverso un sondaggio lanciato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, i tifosi del Real Madrid hanno lanciato un chiaro messaggio a Florentino Perez: l'oggetto fisso dei desideri è Cristiano Ronaldo, sempre più acclamato dai suoi ex sostenitori. Le persone vicine a Cristiano negli ultimi giorni hanno confermato la nostalgia del giocatore per Madrid e per quello che è stato, ma la Juventus non è spaventata dall'ipotesi di un ritorno del portoghese alle Merengues, perché forte del contratto di CR7 che lo lega ai bianconeri fino al 2022.