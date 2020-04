I tifosi del Real Madrid lo riaccoglierebbero a braccia aperte, ma secondo quanto riporta Marca, il campione portoghese non rientra nei piani della società madridista. Infatti, per Florentino Perez, presidentissimo del Real, gli obiettivi di mercato sono altri, con nomi altrettanto altisonanti, ma sicuramente nuovi per l'ambiente: su tutti, Kylian Mbappé e Erling Braut Haaland, rispettivamente del Psg e del Borussia Dortmund. La Juventus, quindi, non dovrebbe temere assalti da parte del Real per Ronaldo.