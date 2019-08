PSG fans showed a “Neymar go away” banner during their opening Ligue 1 game tonight. pic.twitter.com/xNf3J4SvP9 — AFC Ajax (@TheEuropeanLad) August 11, 2019

They are also singing “Neymar, hijo de p*ta, Neymar hijo de p*ta”. pic.twitter.com/llogJaqVrU — AFC Ajax (@TheEuropeanLad) August 11, 2019

Sono i cori e gli striscioni dei tifosi del Paris Saint-Germain che hanno preso posizione sul caso Neymar, da tempo al centro delle voci di mercato, con Barcellona e Real Madrid come principali candidate per il suo futuro e la Juventus avvicinata dai media spagnoli al fenomeno brasiliano. Giocatore di assoluto talento ha rotto con il club e ora anche con la tifoseria francese, che sembra non volerne più sapere di lui e l'ha dimostrato durante la gara con il Nimes.- Interessata al colpo, ma non solo. Anzi, la Juve guarda in casa PSG, perché il club francese senza dubbio in caso di cessione di Neymar busserebbe proprio alla porta bianconera per l'erede del brasiliano:Un'offerta da 12 milioni di euro a stagione e da oltre 75 per il cartellino, con la Paratici che li reinvestirebbe subito su Mauro Icardi dell'Inter.