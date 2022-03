L'aria è pesante in casa Paris Saint-Germain, dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Il tifo organizzato parigino ha infatti annunciato una protesta durante il match in programma domani contro il Bordeaux al Parco dei Principi: la contestazione non risparmierà nessuno, come si legge in un comunicato del Collectif Ultras Paris. "Giochiamo a ritmi da tartarughe, l'allenatore non prende decisioni e la squadra è un ammasso di star non complementari tra loro".



Su Al-Khelaifi, i tifosi hanno aggiunto: "Non abbiamo la memoria corta. Sappiamo che il nostro ritorno lo si deve al presidente Nasser Al-Khelaifi, non abbiamo nulla di personale ma siamo costretti a constatare che non è l'uomo della situazione. Il club ha bisogno di una riorganizzazione completa a tutti i livelli e la presenza quotidiana del suo presidente. Il nostro Paris Saint-Germain merita persone che lo servano, e non che ne se approfittino". Il comunicato si conclude così: "mostreremo il nostro disappunto e chiediamo a tutti i tifosi del club che saranno presenti a unirsi alle nostre azioni, senza violenza [...] Lo facciamo nell'interesse superiore del club: non un marchio, non un prodotto marketing, IL NOSTRO CLUB. Allez Paris! Collectif Ultras Paris".