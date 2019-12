I tifosi del Milan sono rinati. In classifica sono sempre lì, all'undicesimo posto a 21 punti (-22 dalla Juve), ma a riaccendere l'entusiasmo dei tifosi rossoneri è Zlatan Ibrahimovic. Proprio lui, l'attaccante svedese che ha trovato la consacrazione definitiva alla Juve con Fabio Capello. In quei tempi Zlatan era in piena forma e - forse - nel suo momento migliore, oggi ha strappato quello che probabilmente è l'ultimo contratto importante della sua carriera.



IL CONTROSENSO - Già, perché il tempo passa e Ibra ha compiuto da poco 38 anni. Trentotto! E ora ha il compito di prendersi sulle spalle una squadra in piena crisi. Ma come, non era Cristiano Ronaldo il "vecchio"? Quello "finito"? Così i tifosi del Milan avevano commentato l'arrivo del portoghese alla Juventus, uno che anche a 34 anni fa dell'integrità fisica una questione di vita. E ora fanno all in su un 38enne che non si allena da due/tre mesi e nell'ultima stagione è sparito dal calcio che conta.