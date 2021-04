Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è entrato nel mirino di alcuni gruppi organizzati di ultras delle grandi squadra europee. I tifosi non sono d'accordo col numero uno bianconero riguardo alla riforma della Champions League dalla stagione 2024-25: "E' una riforma che hai immaginato te e destinata a club che sono già ricchissimi. Il vostro piano si basa sull'aumento del numero di partite, sull'introduzione di una qualificazione basata sui risultati delle stagioni precedenti e sull'appropriazione dei diritti commerciali della manifestazione. E' una minaccia all'integrità dello sport nel suo insieme. Il presidente della Juventus e l'ECA hanno come obiettivo quello di allargare il divario tra i ricchi e tutti gli altri, distruggere i campionati nazionali e pretendere che i tifosi sacrifichino ancora più tempo e soldi per seguire la propria squadra. C'è una lobby del club che sta cercando di dissanguarci con nuovi modi, ma noi tifosi non abbiamo né il tempo né il denaro da investire nelle vostre fantasia o per finanziare la vostra avidità che non conosce limiti".