L'errore di ieri sera contro il Barcellona non gliel'hanno perdonato i tifosi: " Rugani? Sembrava Boumsong " è stato uno dei commenti più sobri scritto sui social. Il difensore aveva cercato l'anticipo su un'azione offensiva degli spagnoli, intervento completamente fuori tempo con il classe 2003 Demir che ha avuto tutto il tempo per lanciare in porta Depay autore del gol del vantaggio.- Tornato dal doppio prestito della scorsa stagione prima al Rennes e poi al Cagliari, il difensore è tornato alla Juve ma per molti sarebbe stato ai margini del progetto. Non è di quest'idea l'allenatore, che. Rugani è considerato il quarto centrale della rosa dietro a Bonucci, de Ligt e Chiellini; e considerando che la Juve gioca tre competizioni sarà utile anche lui nelle rotazioni in difesa.- Inoltre c'è l'ingaggio da 3 milioni di euro che in pochi possono garantirgli. L'anno scorso la Juve ha contribuito a pagare parte dello stipendio sia durante il prestito al Rennes che al Cagliari;. Messaggio recapitato a Betis Siviglia e Lazio, che avevano fatto un sondaggio per il giocatore. Allegri ha scelto, Rugani resta in rosa: l'errore contro il Barcellona non ha cambiato i piani.