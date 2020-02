Your browser does not support iframes.

Scontro totale. La decisione di rinviare Juve-Inter e le altre 4 partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse ha scaturito un vero e proprio polverone tra tifosi ed addetti ai lavori. Beppe Marotta ha parlato a Sky pochi minuti dopo l'ufficializzazione: "Non voglio far polemiche, non sta a me esprimere valutazioni. La Lega ha deciso così e ne prendiamo atto. Si prende una decisione all'ultimo e si poteva evitare. Sono preoccupato per il futuro. Siamo in un momento straordinario del nostro paese. Ci sono problematiche di salute, economia e reputazione mondiale. Lo sport viene dopo, la cosa poteva essere affrontata prima evitando di arrivare ad una decisione dell'ultimo momento, lo dico in modo molto deciso".



TIFOSI FURIOSI - Toni decisamente più duri si trovano sui social network dove i tifosi, specialmente quelli interisti, se la sono presa con la Juventus scrivendo diversi commenti piccati sui canali social della Lega Calcio e delle due società, Juve e Inter, che hanno ufficializzato la decisione di non giocare la partita. Aria tesissima e c'è chi parla già di campionato falsato.



Nella gallery alcuni dei durissimi commenti contro la Lega Calcio