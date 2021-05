La rivoluzione che sta preparando la Juventus in vista della prossima stagione, potrebbe coinvolgere anche il settore femminile con l'allenatore delle Women Rita Guarino sul piede di partenza come vi abbiamo raccontato QUI. Una scelta che però non piace ai tifosi e sui social ha preso piede in queste ore l'hashtag #Guarinononsitocca, cavalcato dagli juventini per esprimere tutto il loro disappunto sull'eventuale separazione con l'allenatore delle Women.



Nella nostra gallery alcuni tweet