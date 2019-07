Cristiano Ronaldo in versione IT? No, il portoghese non si ​è reso protagonista di una scena da horror, quanto piuttosto di uno scherzetto che ha mandato in delirio la folla. I tifosi hanno circondato il pullman della Juventus dopo la gara con l'Inter e, mentre acclamavano il passaggio dei propri beniamini, uno dei finestrini si ​è abbassato di colpo. E chi spunta fuori? Facile da capire, ovviamente CR7. Qui sotto, il video del trick di Cristiano.