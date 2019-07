di Andrea Menon

E con De Ligt potrebbe non essere finita qui. Con l'arrivo dell'olandese a Torino e soprattutto del suo maxi procuratore Mino Raiola il mercato della Juve si è acceso di nuovo, infiammando l'estate dei tifosi, già in festa, ma mai sazi di colpi e con un sogno ancora in testa: Paul Pogba. Raiola ha fatto capire che c'è ancora margine per un addio, pur difficile, al Manchester United, con Real Madrid e Juventus in corsa. Quasi appaiate, con i blancos in pole ma non così certi di chiudere l'affare.



LA PROPOSTA - A Torino quindi si sogna e ci si muove: nelle scorse settimane il primo assalto della Juve allo United, fallito, perché contrapposto al muro di una valutazione da 150 milioni di euro senza la possibilità di inserire alcuna contropartita fatta dagli inglesi. Ora è un sogno, problemi di spese troppo pazze, non più un obiettivo così concreto, ma la Juve non molla, almeno finché ci sarà uno spiraglio e quella nota volontà targata Pogba.



IL PUNTO - Pogba è il solo per cui la Juve può pensare a uno strappo alla regola, a un nuovo colpo da 90, anzi da oltre 100 milioni di euro. A patto che prima, però, ci si concentri sulle cessioni. Se il prezzo di Pogba si abbasserà e la Juve avrà messo da parte un gruzzoletto sufficiente, allora un nuovo tentativo sarà fatto. La volontà di Pogba conta, più di quella di uno United che vuole fare muro, battuta anche dall'amico e alleato Mino Raiola. Oggi un coro, un sorriso e un saluto, in compagnia di De Ligt, domani...