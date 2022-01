Quella che si sta per concludere è stata una giornata ricca di colpi di scena e di forti emozioni in tutto l'ambiente bianconero che, ha accolto alla Continassa il suo nuovo fuoriclasse. Stiamo parlando ovviamente di Dusan Vlahovic che, diventa di fatto l'acquisto di gennaio piu costoso della storia del calcio italiano e inevitabilmente, ha mandato in visibilio tutti i tifosi.



Gli stessi tifosi che hanno voluto dargli il benvenuto e soprattutto, omaggiarlo per la forte volontà e determinazione con la quale lui ha voluto unirsi alla Vecchia Signora. Per farlo si sono affidati ad uno striscione esposto poche ore fa per le vie di Torino che, recita cosi: 'Chi la Juve ha sempre sognato, sarà per sempre da noi amato'.