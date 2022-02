1









Anche l'Associazione Centro di Coordinamento Viola Club si è fatta sentire con il patron della Fiorentina Rocco Commisso dopo il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve.

Ecco il testo della lettera a firma dei sostenitori viola: "Diciamo la verità, per noi tifosi, la cessione di Vlahovic è stata “una gomitata nello stomaco”, poi abbiamo cercato di analizzare i motivi che l’hanno provocata e allora hanno cominciato, pian piano, a prendere forma alcune consapevolezze. Quello che ci ha “devastato” non è stata la cessione a gennaio o a giugno di un “calciatore che se ne voleva andare” ma che anche lui, purtroppo, sia andato a rafforzare la nostra “nemica” storica".

E ancora: "Sognavamo un “colpo ad effetto, un tentativo di resistenza estrema” che l’avrebbe fatta diventare per i tifosi viola un “PRESIDENTE EROE”, e forse anche i tifosi di altre squadre l’avrebbero potuta portare come esempio. Comunque Dusan Vlahovic fa parte del passato... Adesso è giunto il momento, per quanto ci riguarda, di mettere la parola “fine” a questa vicenda e di guardare avanti, tutti insieme e supportare ancora di più la squadra nel cercare di raggiungere “l’obiettivo sportivo” che è l’unica cosa, ci creda, che interessa ai tifosi di tutte le squadre del mondo".