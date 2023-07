Mancano pochi minuti allo scoccare delle 11 quando Leonardolascia il JMedical dopo i controlli di routine per avviare la stagione con la. È ormai storia nota però che il capitano è stato messo fuori rosa e sta cercando una sistemazione per la prossima stagione. Al momento del suo ingresso alcuni tifosi gli avevano urlato: "Non te lo meritavi" ma ciò che colpisce è quanto accade alla sua uscita dal centro medico torinese.Leo si avvicina subito ai tifosi per autografi e selfie, come sempre è uno dei più acclamati e dice ai supporter:Dai tifosi però c'è chi gli urla di non rispondere in caso di chiamata di Beppe Marotta (quindi dell'Inter ndr), o chi gli dice di non rispondere alle sirene di mercato dall'Arabia. Poi tutti insieme in coro:chi lo ha chiamato "Bandiera" perchè ha scritto la storia della Vecchia Signora. Infine gli viene chiesto di fare, Leo la fa prima di salutare i tifosi e risalire in macchina. Di seguito i video di quanto accaduto