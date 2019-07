In questo secondo sabato di luglio, i tifosi bianconeri si sono radunati per aspettare Cristiano Ronaldo, per celebrarne il ritorno a Torino dopo le vacanze, nella giornata delle sue visite mediche, necessarie per iniziare poi a lavorare con i compagni. Come lui, anche Blaise Matuidi, accolto con entusiasmo dai bianconeri presenti.