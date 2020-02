"Impegno. Concentrazione. Attenzione". Tre parole fondamentali ad accompagnare due foto pubblicate dal profilo Instagram ufficiale di Gianluigi. In un momento come questo, sono tanti i tifosi che hanno apprezzato questo metterci la faccia da parte dell'estremo difensore bianconero, apparso molto carico e voglioso sebbene dalla panchina. "Gigi dai una svegliata ai tuoi compagni se vogliamo vincere qualcosa", gli scrive un supporter bianconero. A cui fa eco una richiesta più particolare: "Forse qualcuno non ha ancora capito cosa significa giocare per la Juventus. Tu Gigi lo sai bene, vedi di far entrare questo concetto nella testa di tutti...".