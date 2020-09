Il giorno si allena, la sera studia.si avvicina all'esame d'italiano, necessario per completare l'iter burocratico e prendere il passaporto comunitario. Il trasferimento alla Juventus però è ancora in stand-by, e in casa bianconera inizia a salire la paura di non riuscire a tesserarlo entro il 5 ottobre (giorno di chiusura del mercato).. Ma l'attaccante del Chelsea non convince tutti alla Continassa.- La posizione della Roma è nota da tempo: finché non si trova un sostituto Dzeko, che oggi ha mandato segnali social con un like a Bonucci , non si muove. Intanto Cengiz Under è stato tolto dalla trattativa con il Napoli per Arek Milik, l'attaccante che sbloccherebbe Dzeko in bianconero. L'esterno turco piace all'Hertha Berlino ma non sono ancora arrivate offerte.. Con il giocatore è tutto fatto, la richiesta è di alzare leggermente l'offerta facendola salire a 12 milioni di euro compresi bonus. Contatti ripartiti, i tempi per il passaporto di Suarez spaventano la Juve e spingono Dzeko - di nuovo - in cima alla lista di mercato della Juve. Un centravanti serve. Il prima possibile.