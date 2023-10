La notizia è uscita questa mattina,è tra gli indagati dell'indagine portata avanti dal PM Manuela Pedrotta riguardo un giro di scommesse su siti illegali. Il centrocampista della Juventus non figura come organizzatore ma solo come giocatore, che esclude quindi particolari conseguenze penali (solo multa). Dal punto di vista della giustizia sportiva invece la situazione è ben diversa.anche se dovrebbe esserlo a breve visto che l'apertura del fascicolo c’è stata a inizio settembre e da quel momento la procura guidata da Chiné ha 60 giorni. I legali di Fagioli hanno spiegato che il classe 2001. Una scelta che può portare ad uno sconto della pena se il reato fosse confermato. Ma a che tipo di squalifica andrebbe incontro il centrocampista?Molto dipenderà chiaramente dal tipo di scommessa che Fagioli ha effettuato.come scritto nell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva: “ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa”. Se invece Fagioli avesse scommesso su altri sport, tutto il caso sarebbe smontato.In tutto questo,, senza intervenire prima che non siano stati accertati i fatti, coerentemente a quanto fatto con la positività al doping di Paul Pogba. Situazioni comunque ben diverse anche solo per il fatto cheIn ogni caso, un'altra giornata extra campo che il mondo Juve avrebbe voluto evitare, l'ennesima di questi ultimi mesi.