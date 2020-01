Finalmente ho capito perché non ho il fisico di Ronaldo: mi mancano i 5 pisolini da 90 minuti al giorno. Cercherò di rimediare da domani. Svegliatemi ogni tanto. #WiTabloid pic.twitter.com/nDTODLU0TF — Filippo Ricci (@filippomricci) January 14, 2020

Ogni tanto sui tabloid inglesi spunta sempre un articolo su Cristiano Ronaldo e la sua dieta, oppure il suo stile di vita. il Daily Star ha provato per l'ennesima volta a mettere in fila i segreti di CR7, come fa il campione portoghese a rimanere così in forma anche alla sua età?Qualche voce sembra un pò stonata come ad esempio quella sui pisolini...Quel che conta, però, è il risultato e la Juve se lo gode tutto!