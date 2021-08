"ALLEGRI 4 - Poche idee e neanche una difesa solida alla quale appoggiarsi. La strada non è solo in salita: è piena di ostacoli. E la burrasca con Cristiano non aiuta nel giudizio generale".Se, infatti, nella prima gara il giudizio era stato buono e il tecnico era esente da colpe per il pari a Udine, dopo l'Empoli è lui uno dei principali bersagli. Non il solo, ovviamente, ma tra quelli più citati. La Juventus è una squadra che si porta dietro problemi cronici: fantasmi delle due ultime due stagioni, di partite perse e rimonte subite, di una Juve che non è più così solida.Stupisce subito 4-3-1-2 iniziale senza Morata dal 1' e conLa Juve parte bene ma si spegne dopo 18' e anche Allegri capisce l'errore: cambio immediato al 45'. Modifica la sua squadra in corsa e passa al 4-4-1-1, ma nemmeno così c'è vita e subito, mentre predica calma, nella foga toglie (giustamente) Rabiot per inserire Bernardeschi. Niente di fatto, giusto qualche sgroppata e battito in più. Ma è terzo cambio di Max quello che più colpisce e che non si capisce:'. Il migliore in campo della Juve esce con la squadra in svantaggio e tanto tempo ancora a disposizione: pare un po' stanco, è vero, ma francamente si fatica a comprenderne i motivi.Pur credendogli, è difficile capire come possa stare fuori: quando entra dimostra di essere il miglior centrocampista della Juventus, per distacco. Anche se sta così e così, può e deve giocare, soprattutto visto il rendimento di chi dovrebbe avere la famosa condizione. E ci aggiungiamo un bonus: De Sciglio per Cuadrado nel finale, cerca freschezza ma toglie imprevedibilità e uno dei pochi che salta l'uomo. Una serataccia per tutti, anche per Allegri, che solitamente fa dei cambi una risorsa e invece pare arrugginito. Ora dovrà lavorare sulla testa prima di tutto, fare le cose semplici - come gli piace ripetere - organizzando una squadra solida e concreta. Già a partire dalla sosta, con quelli che non andranno in Nazionale. Al ritorno avrà Napoli, Champions League, Milan e un mese tostissimo.