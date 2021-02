5









"Ripartiamo dal gol fatto. Nella partita di ritorno servirà un approccio totalmente diverso. Servirà una serata da Juve". Riparte da qui la Juve, riparte dalle parole di Buffon, uno dei capitani dello spogliatoio bianconero, dei senatori più autorevoli e consapevoli di ciò che la squadra vive. Lui e altri si sono esposti sui social dopo il ko contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gran parte dei social bianconeri sono rimasti in silenzio per il momento, ma come di consueto arriveranno nuovi commenti.



Eccoli intanto nella nostra gallery, in costante aggiornamento.