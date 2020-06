7









A poche ore dalla fine di Lazio-Fiorentina, i social sono infuocati e pieni di commenti su alcuni episodi dubbi del match. In particolare, ci sono tante perplessità sulla scelta dell'arbitro Fabbri di non espellere Bastos per una brutta entrata su Ghezzal limitandosi solo a estrarre il cartellino giallo, e sul rigore concesso a Caicedo per un presunto fallo di Dragowski, quando sembra essere l'attaccante biancoceleste a cercare il contatto con il portiere. L'arbitro indica il dischetto senza pensarci un attimo, Immobile segna il momentaneo pareggio e alla fine la Lazio vince 2-1. "Simulazione goffa" scrive qualcuno ricordando quella di Zalayeta in una vecchia partita tra Juve e Napoli. "Scelte che falsano le partite" sentenziano altri.



