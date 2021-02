4









Dopo il grande entusiasmo per il debutto in prima squadra, scoppia il caos intorno a Nicolò Fagioli. Il classe 2001, lanciato da Andrea Pirlo nell'ultima gara di campionato contro il Crotone, ha postato una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha pubblicato un vecchio video in cui ballava insieme a due ragazze cantando 'pescarese nomade' sulle note di 'Dragostea din tei'. Un video prontamente rimosso dopo i tanti insulti arrivati da parte dei tifosi biancazzurri che non hanno preso benissimo la storia del giocatore. Fagioli così, dopo aver tolto la story dalla sua timeline, si è subito scusato scrivendo così su una nuova storia Instagram: "Ciao, sono Nicolò Fagioli, volevo dire che quel video vecchio è stato totalmente sbagliato ma non voleva insultare nessuno anzi... mai avuto niente contro Pescara e contro la vostra gente, ci mancherebbe! L'ammiro come società anche perché conosco molti giocatori che sono stati lì e me ne hanno sempre parlato bene! Era una canzone che avevo sentito in discoteca e pensavo fosse nulla di più! Ho capito oggi dopo i commenti che non era un bel video e l'ho subito eliminato! Mi scuso da parte mia a te e a tutta la gente di Pescara. Un abbraccio".