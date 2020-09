5









Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid. La notizia messo in allarme tutti i presidenti e dirigenti presenti insieme a lui all'Assemblea di Lega di ieri. Da Agnelli a Marotta, passando per Ferrero, Lotito e tanti altri. Circa cinquanta persone entrate in contatto con il presidente del Napoli e che ora dovranno seguire il protocollo rispettando l'isolamento prima del tampone. In poche ore il web si è scatenato contro il presidente De Laurentiis, accusato di essersi presentato all'Assemblea nonostante avesse alcuni sintomi e di non aver rispettato le norme di sicurezza.



