Una domenica senza pallone per Leonardo Bonucci, come ormai da più di due mesi gli capita di vivere. Nei giorni scorsi il difensore aveva ammesso che questo periodo gli è servito per stare più vicino alla famiglia, con la quale spesso non riesce a passare abbastanza tempo a causa degli impegni di lavoro.



LA MASCHERINA - Così oggi la famiglia Bonucci ha approfittato del sole di Torino ed è uscita a fare un giro in bicicletta. E per immortalare il dolce quadretto scatta anche il selfie con tanto di post su Instagram: "Passeggiando in bicicletta..." scrive Leo sul suo profilo. Tanti cuori (uno di Alena Seredova, ex di Gigi Buffon) tra i commenti, dove però qualcuno si chiede: "Bonucci, e la mascherina?". Risposte non ne servono, Leo lo fa con la foto. I più attenti, infatti, avranno notato che la mascherina è lì, appoggiata sul collo, pronta per coprire bocca e naso in caso di necessità.



LA SICUREZZA - Il motivo? Per chi va in bici vale lo stesso discorso di chi corre: durante il momento dell'attività non serve indossare la mascherina, con la quale, durante la pedalata, risulterebbe complicata anche la respirazione. Nessuna violazione quindi per Bonucci e la sua famiglia, che dopo aver rispettato per filo e per segno le norme di sicurezza durante il lockdown non avevano certo voglia di "rischiare" proprio ora che si è tornati a una fase di semi-libertà. Il difensore della Juve pedala e si tiene in forma in attesa della ripresa del campionato, una domenica in famiglia e senza calcio. Papà Leo e la sua formazione vincente.