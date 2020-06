1









La BBC ha sempre il suo peso. Sono i senatori della Juve, il gruppo storico di questi 8 scudetti, quello che a Torino ha cambiato il calcio italiano, quello che quando alza la voce nello spogliatoio non può che essere ascoltato. Lo ha fatto nella notte di Bologna, con Bonucci che pubblicamente ha raccontato: "Dopo la finale persa ci siamo parlati, come succede sempre. Abbiamo indicato la strada e si è visto". E l'ha fatto anche nello spogliatoio, come confermato anche da Sarri: "Ci siamo detti che nel calcio come nella vita c’è chi fa i fatti e chi esprime le opinioni. Abbiamo detto di non ascoltare nessuno, provare a continuare a fare i fatti, non prendere alibi. I giocatori sono stati tutti molto partecipi alla discussione, come si può fare spesso in uno spogliatoio. Chiaramente ci sono i personaggi che per esperienza possono avere più personalità per esporre le idee, come Giorgio Chiellini, come Bonucci, come Buffon soprattutto. I ragazzi hanno accumulato talmente tanta esperienza e personalità che non hanno remore nel dire le proprie opinioni e suggerire rimedi". Tre nomi che non sono un caso.



AGNELLI E IL GRUPPO - La scossa arriva da chi la Juve la conosce bene, da chi la ama e vuole tenerla al top il più possibile. E alla Juve il dialogo ad alto livello alla Juve è più frequente che in altre squadre, perché il presidente Agnelli va spesso al campo di allenamento della Continassa e parla con regolarità con i calciatori. Nonostante l'ultima settimana particolarmente delicata. Per questo, spiega Gazzetta, anche se possono non condividere tutto quello che è stato fatto da Sarri in questi mesi, Buffon, Chiellini e Bonucci sono intervenuti per unire il gruppo. Discorsi, propositi, spiegazioni, per non dimenticare mai cosa significhi stare alla Juve. Al centro, infatti, è finito l'atteggiamento, non sempre corretto di tutti. E Sarri ringrazia, anzi, apprezza che Chiellini e Buffon vogliano continuare almeno un altro anno.