A Gazzetta, il Professor La Torre ha parlato così di Perisic: "Quando è arrivato in Italia era un po’ più magro e più esplosivo, ma le 10 ore settimanali di lavoro aggiuntivo personalizzato che fa da solo lo hanno reso un atleta quasi bionico. Oltre la routine? Se chiedete a Donadoni, vi racconterà di un “mille” fatto a mezzanotte di rientro da una cena con Massaro, Costacurta e credo Franco Baresi. Era la cultura del lavoro che portò Pincolini con Sacchi. Nel giorno di riposo ognuno imparò a fare qualcosa. La manutenzione passa dalla prevenzione che vuol dire a sua volta allenamento aggiuntivo. Ivan alla disciplina e al lavoro aggiunge una cultura slava introdotta in Italia da Nikolic, quando arrivò a Varese. Perisic ama il basket e gioca prima e dopo ogni allenamento ad Appiano. Brozovic non è esplosivo come Ivan, ma corre come un matto e non fa fatica".