Sono ore decisive per il futuro di Paul Pogba, che può tornare a tingersi di bianconero dopo sei anni. Lo racconta Calciomercato.com: "Paul Pogba lancia segnali, in tanti li raccolgono e lui non fa niente per evitare che il sogno del popolo bianconero di riaverlo alla Juve possa dilagare", scrive il collega Nicola Balice. Al di là delle dinamiche social - su tutti il commento di Danilo sotto l'ultimo post del francese - il forcing della Juve è ormai costante e i bianconeri non intendono arretrare. Alla Continassa sono determinati a fare tutto quello che serve per arrivare alla firma.



L'OFFERTA - La Juve ha già presentato la sua proposta economica a Pogba. E l'unico margine di trattativa, sempre secondo Calciomercato.com, è la durata del contratto. Anche perché lo stesso Paul sa già che i bianconeri non potranno andare oltre una determinata cifra. E quindi "legge e rilegge l'offerta Juve con la penna in mano, attendendo la definizione del nuovo progetto tecnico del Psg prima di emettere un verdetto definitivo. Che sta però arrivando, la Juve aspetta. E spera. Anzi ci crede".



PARIGI-TORINO - Già, il Psg. Nonostante l'offerta da 14 milioni netti a stagione per cinque anni sia molto invitante, il motivo per cui Pogba aspetta ancora i parigini è legato soprattutto alla definizione del loro nuovo progetto tecnico, che farà a meno di Leonardo e Pochettino. "Ma anche con un allenatore gradito a Pogba, Paul sarebbe uno dei tanti o poco più, questa è la squadra di Mbappé al cui cospetto dovranno indietreggiare addirittura Neymar (che infatti spinge per l'addio) e Leo Messi. Il progetto della Juve è quello che invece lo stuzzica, lo tenta, lo convince: Pavel Nedved e Max Allegri hanno portato avanti un lavoro ai fianchi direttamente con Paul, al vaglio di Rafaela Pimenta la proposta triennale da 8 milioni netti più bonus che l'entourage di Pogba vorrebbe quantomeno prolungare di una stagione ancora. Cosa manca? La risposta. Magari già nel prossimo summit atteso da un momento all'altro".