Come spesso accaduto in questa stagione negativa, il brasiliano Danilo è stato uno dei migliori in campo nella vittoria della Juventus col Napoli. Tre punti importanti in chiave Champions per la squadra di Pirlo, che oltre a guardare avanti in classifica dovrà stare attenta anche alle inseguitrici. Rimpianti per come sta andando la stagione? Sì, ce ne sono. Lo ammette lo stesso Danilo a Sky: "Siamo i primi ad essere così tristi perché sappiamo che se avessimo fatto meglio in alcune gare, a quest'ora avremmo potuto essere lì a lottare per il primo posto".